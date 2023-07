Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 230701 Viersen: Wohnungstür eingetreten - Bargeld wurde entwendet - Zeugen gesucht

Viersen (ots)

Die Abwesenheit eines 85-jährigen Wohnungsinhabers nutzten am Samstag, 01.07.2023 bislang unbekannte Täter, um die Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus auf der Krefelder Straße in 41747 Viersen einzutreten. Aus der Wohnung entwendete man im Anschluss Bargeld. Die Tatzeit lag zwischen 14:30 Uhr und 20:10 Uhr. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, oder Angaben zur Sache machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0. (641)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell