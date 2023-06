Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Pkw fährt auf Auto zu - Polizei sucht Fahrradfahrer als Zeugen

Willich (ots)

Am Donnerstag kam es kurz nach 20.00 Uhr zu einer Straßenverkehrsgefährdung auf der Bahnstraße in Willich. Ein unbekannter Pkw-Fahrer überholte zunächst eine 46-jährige Willicherin in ihrem Auto und bremste sie aus. Kurze Zeit später wendete der silberfarbene VW und fuhr frontal auf die 46-Jährige zu. Die Willicherin wich aus und legte eine Vollbremsung hin, da es sonst zu einem Unfall mit einem Fahrradfahrer gekommen wäre. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere den Fahrradfahrer, sich über die 02162/377-0 zu melden. /wg (639)

