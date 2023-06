Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Bebrich: 42-Jährige ausgeraubt - Zeugen gesucht

Viersen-Bebrich (ots)

In den sehr frühen Morgenstunden des heutigen 29.06.2023 gegen 02.45 wurde eine 42-jährige Viersenerin auf dem Seilerwall ausgeraubt. Ein bislang unbekannter, männlicher Tatverdächtiger hielt die 42-Jährige von hinten fest, indem er ihr den Mund zuhielt. Zeitgleich versuchte der Täter der 42-Jährigen das Mobiltelefon aus der Hand zu reißen, was ihm aber nicht gelang. Anschließend zog der Unbekannte die Dame zu Boden, woraufhin sie ihr Handy fallen ließ und der Tatverdächtige dieses schließlich entwendete. Daraufhin floh der Unbekannte zu Fuß über den Seilerwall in Richtung Ziegelbahn. Die 42-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Beschreiben kann sie den möglichen Tatverdächtigen wie folgt: Männlich, sprach Englisch, dunkelhaarig, circa 1,70 Meter groß und sportlich gekleidet. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Falls Sie den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Angaben machen können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (637)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell