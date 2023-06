Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Die Kriminalpolizei rät: Tipps zur Urlaubszeit

Kreis Viersen (ots)

In den Sommerferien geht es auch für viele Menschen im Kreis in den Urlaub. Aber: Urlaubszeit ist auch Einbruchszeit. Urlaub - das bedeutet für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres. Leider gilt das auch für Einbrecher, die zwar keinen Urlaub machen, die Abwesenheit der Bewohner aber gerne dafür nutzen, um in Wohnungen und Häuser einzubrechen. Doch mit einfachen Maßnahmen können Sie effektiv einem Einbruch vorbeugen: Die Kriminalprävention gibt folgende Tipps: Lassen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus bei längerer Abwesenheit durch Verwandte, Bekannte, Nachbarn oder sonstige Personen Ihres Vertrauens bewohnen oder bewohnt erscheinen. (Briefkasten leeren, Rollläden, Vorhänge, Beleuchtung, Radio und Fernseher unregelmäßig betätigen) Informieren Sie Ihre Nachbarn über den Einsatz von Zeitschaltuhren für Rollläden, Beleuchtung, Radio etc. Verzichten Sie auf Nachrichten in sozialen Netzwerken über Urlaube, Ausflügen oder Abwesenheiten. Hinterlassen Sie keine Mitteilung über Ihre Abwesenheit auf dem Anrufbeantworter oder Briefkasten. Schalten Sie außen liegende Wasser- und Stromanschlüsse ab. Wir beraten Sie gerne! Das Team der Viersener Kriminalprävention bietet Ihnen eine kostenlose und neutrale Beratung zum Einbruchschutz an. Die nächste Beratung ist für den 12. Juli geplant. Melden Sie sich dafür bitte telefonisch unter 02162-377-3137 auf unserem Anrufberater an und hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Wir rufen Sie zurück. Mehr Infos unter https://viersen.polizei.nrw. Ihre Polizei wünscht Ihnen eine schöne und sichere Zeit. /tj/wg (635)

