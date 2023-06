Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Mülhausen: Wohnungseinbrecher bricht Haustür auf

Grefrath-Mülhausen (ots)

In der Zeit zwischen dem 19. und dem 27. Juni brachen Unbekannte in ein Haus auf der Hauptstraße in Grefrath ein. Der oder die unbekannten brachen die hölzerne Haustüre auf und gelangten so in das Haus. Noch steht nicht fest, ob bei dem Einbruch etwas gestohlen wurde. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die 02162/377-0. /wg (632)

