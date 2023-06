Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Born: Fußgängerin bei Unfall verletzt - Radfahrer fährt weiter

Brüggen-Born (ots)

Das Verkehrskommissariat Viersen ermittelt zu einem Verkehrsunfall mit Flucht, bei dem eine 79-jährige Frau aus Born verletzt wurde. Sie war am Freitagabend gegen 22.30 Uhr mit ihrem Hund auf dem Fußweg neben St. Peter in Born unterwegs, als sie von zwei Radfahrenden überholt wurde. Der Mann sei mit seinem Pedelec so nah an der 79-Jährigen vorbeigefahren, dass er sie mit dem Ellenbogen anrempelte. Die Frau stürzte in der Folge und wurde dabei leicht verletzt. Beide Radler, ein Mann und eine Frau, fuhren anschließend weiter, ohne sich weiter um die Gestürzte zu kümmern. Eine Zeugin konnte die Radfahrenden grob beschreiben. Demnach sein die Frau etwa 60 Jahre alt gewesen und habe helle Haare gehabt. Sowohl die Frau als auch der Mann wären mit weißen Pedelecs unterwegs gewesen. Hinweise auf die Flüchtigen bitte an die 02162/377-0. /wg (629)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell