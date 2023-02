Polizei Bielefeld

POL-BI: Mehrere Einbrüche in Mitte - Täterbeschreibung

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstag, 02.02.2023, brachen Unbekannte in drei Wohnungen ein und in einem Fall blieb es beim Versuch. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Tatgeschehen gibt, ist Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 17:45 Uhr brachen die unbekannten Täter in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Friedrichstraße, Höhe Rolandstraße, ein. Zuvor hatten sie über einen längeren Zeitraum immer wieder geklingelt. Da man ihnen nicht geöffnet hatte, gingen sie offenbar davon aus, dass keine Bewohner Zuhause seien. Dieser Irrtum führte zum kurzzeitigen Aufeinandertreffen im Eingangsbereich der Wohnung.

Ein Mitbewohner der bereits geschlafen hatte, hatte nach der unbeantworteten Klingelattacke zunächst undefinierbare Geräusche gehört und dann ein knarzen im Flurbereich. Als er nachschaute, stellte er die Einbrecher fest, die sofort die Flucht ergriffen.

Bei den flüchtigen Unbekannten handelt es sich um zwei schlanke Männer. Beide sollen zwischen 160 und 165 cm groß sein. Bei der Tat trugen sie weit geschnittene schwarze Hosen und Jacken sowie schwarze Kapuzenpullover unter der Jacke. Zudem nutzten sie schwarze Handschuhe.

Im Zuge der Fahndung durch die alarmierten Polizeibeamten konnten die flüchtigen Männer nicht mehr festgestellt werden.

Des Weiteren brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Siegfriedstraße, im Bereich zwischen der Jöllenbecker Straße und der Schmiedestraße ein. Der Tatzeitraum liegt zwischen 12:00 Uhr und 17:20 Uhr. Es wurden Bargeld, ein Laptop der Marke Samsung und ein altes Mobiltelefon entwendet.

In der Hagenbruchstraße, nahe des Klosterplatzes, scheiterten zwei Einbrecher an einer alarmgesicherten Wohnungstür im Zeitraum von 12:00 Uhr und 12:10 Uhr. Sie hatten zuvor bei einer weiteren Wohnung im Gebäude geklingelt und dort über die Gegensprechanlage nach einem Zahnarzt gefragt.

Ein Täter soll 20 bis 25 Jahr alt und 160 bis 165 cm groß sein sowie einen dunklen Vollbart tragen. Er sprach gebrochen Deutsch und sein Erscheinungsbild wurde als südeuropäisch beschrieben. Bei der Tat trug er eine weiße Pudelmütze.

Im selben Mehrfamilienhaus wurde zudem in eine weitere Wohnung im Zeitraum von 07:30 Uhr und 18:30 Uhr eingebrochen. Die unbekannten Täter entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen Schmuck.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Tatgeschehen oder den beschriebenen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0.

