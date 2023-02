Polizei Bielefeld

POL-BI: Hindernisse auf der Fahrbahn verteilt - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Unbekannte legten am Freitag, 03.02.2023, Gegenstände auf die Fahrbahn und gefährdeten den Verkehr. An einem PKW entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Ein 26-Jähriger aus Bad Pyrmont befuhr gegen 03:20 Uhr mit seinem Tesla die Heeper Straße stadteinwärts. Einige Meter vor der Teutoburger Straße nahm er unvermittelt ein lautes Geräusch wahr, hielt an und stellte fest, dass der Hinterreifen der Fahrerseite geplatzt war. Auf der Fahrbahn lag ein Ziegelstein, über den er gefahren war. In Höhe der Kreuzung Heeper Straße/ Teutoburger Straße sah der 26-Jährige weitere Gegenstände - einen E-Scooter und ein Leihfahrrad- auf der Straße liegen. Die Täter, die die Gegenstände auf die Fahrbahn verteilt hatten, befanden sich nicht mehr am Tatort.

Ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ist eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich beim Verkehrskommissariat 2 unter 0521-545-0.

