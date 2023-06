Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal - Leuth: Drei Unbekannte versuchen in Tankstelle einzubrechen - Zeugen gesucht

Nettetal - Leuth (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen 01:45 Uhr, versuchten drei unbekannte Männer, in eine Tankstelle auf der Geldrischen Straße in Leuth einzubrechen. Einer der Dreien hebelte an der Eingangstür. Nachdem die Alarmanalage ausgelöst hatte, entfernten sich die Unbekannten in Richtung Schopspad. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Haben Sie zur Tatzeit etwas Verdächtiges oder sogar drei Personen im Bereich der Geldrischen Straße und Schopspad gesehen? Melden Sie sich unter der 02162 377 - 0. /cb (626)

