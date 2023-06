Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht Kirchberg

Heinzenbach

Koblenz (ots)

Am 02.06.2023 gegen 08:25 Uhr kam es auf der Kreisstraße 15 zwischen Heinzenbach und Kirchberg / Hunsrück zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht eines Verkehrsunfallbeteiligten. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die Geschädigte die K15 aus Richtung Heinzenbach in Fahrtrichtung 55481 Kirchberg. In einer Linkskurve soll sie, aufgrund eines auf ihrer Fahrspur entgegenkommenden dunklen PKW, zunächst nach rechts ausgewichen und dabei von der Fahrbahn abgekommen sein. Beim Versuch die Kontrolle über den PKW zurückzuerlangen, kam die Verkehrsunfallbeteiligte im Anschluss nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Simmern etwaige Zeugen, insbesondere diese, die Angaben zu dem flüchtigen PKW oder dem Verkehrsunfallhergang machen können, sich telefonisch unter der 06761-9210 oder per E-Mail an PISimmern@polizei.rlp.de zu melden.

