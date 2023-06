Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 230624 Viersen: Einbruch in Baumarkt - Zeugen gesucht

Viersen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Samstag, 24.06.2023 gegen 00:50 Uhr in einen Baumarkt auf der Kölnischen Straße in Viersen ein. Sie verschafften sich Zugang zu den Verkaufsräumen indem sie einen Zaun der Außenanlage beschädigten und anschließend eine Schiebetür des Baumarktes aufhebelten. Die Täter konnten mit ihrer Beute bislang flüchten. An der Tatörtlichkeit wurden jedoch drei herrenlose Fahrräder durch die Polizei aufgefunden und sichergestellt werden, die eventuell von den Tätern zurückgelassen wurden. Hinweise richten sie bitte an die Polizei Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0. (623)

