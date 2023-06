Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Einsatzkräfte angegriffen - Polizei musste schießen

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Freitagabend gegen 20.50 Uhr meldete sich ein Mann aus Lobberich bei der Rettungsleitstelle und gab an, dass er sich selbst etwas antun wollte. Als der Rettungswagen beim Einsatzort, einer alten Tankstelle in Wevelinghoven, eintraf, griff offenbar der Anrufer die Einsatzkräfte mit einem Messer an. Das Team zog sich zurück und informierte die Polizei. Ein ziviles Einsatzteam der Viersener Polizei traf bei ihrer Fahndung im Bereich des Alleenradweges auf den Mann. Dieser Griff das Team augenscheinlich mit dem Messer an. Um den Angriff abzuwehren, musste die Schusswaffe eingesetzt werden. Der Angreifer, ein 21-jähriger Nettetaler, wurde nach derzeitigem Stand in das Bein getroffen und in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen, auch zur Motivlage des 21-Jährigen, dauern an. / wg (622)

