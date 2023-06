Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Schwerpunktkontrolle zum Ferienstart - #sicherindenurlaub

Kreis Viersen (ots)

Ist die Ladung richtig gesichert? Ist der Wohnwagen richtig beladen? Stimmt das Gesamtgewicht, die Anhänge- oder Stützlast? Was machen die Reifen? Solche und andere Fragen rund um die Verkehrssicherheit müssen alle, die mit dem Auto, dem Wohnmobil oder dem Wohnwagen in den Urlaub aufbrechen, vor Reiseantritt beantworten. Denn wenn man diese Dinge fahrlässig unbeachtet lässt - nach dem Motto: Passt schon!- kann das auf der Straße in einer Gefahrensituation zum Beispiel auf Autobahnen oder auf einer abschüssigen, kurvenreichen Strecke gefährlich werden. Zahlreiche Teams der Viersener Polizei waren gestern unterwegs, um genau darauf zu achten. Kreisweit kontrollierten Sie Pkw, Wohnmobile und Wohnwagen-Gespanne. Insgesamt nahmen die Einsatzkräfte 139 Fahrzeuge unter die Lupe. Erfreulich: Alle kontrollierten Autos mit Anhängern oder Wohnmobile waren in Ordnung. Lediglich bei drei Pkw (ohne Anhänger) ahndeten die Teams eine mangelnde Ladungssicherung mit Verwarnungsgeldern. Bei 14 Verstößen musste eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt werden, die meisten, weil Fahrzeugführende das Mobiltelefon während der Fahrt benutzt hatten. Weiter ahndeten die Einsatzkräfte 35 Verstöße mit einem Verwarnungsgeld, zum Beispiel Missachtung des STOP-Schildes - wir erinnern uns: Fehler beim Abbiegen und Vorfahrtsverstöße zählen zu den Hauptunfallursachen. Mit Blick auf den Kontrollschwerpunkt, Verkehrssicherheit im Reiseverkehr, können wir bilanzieren: Passt so! #sicherindenurlaub Wir wünschen allen eine gute uns sichere Fahrt in die Ferien. /wg (621)

