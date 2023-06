Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Auffahrunfall - 76-Jährige leicht verletzt

Willich-Anrath (ots)

Am 22.06.2023 hat es gegen 11.50 Uhr auf der Jakob-Krebs-Straße in Anrath einen Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrerinnen gegeben. Eine 57-jährige Willicherin stand mit ihrem Fahrrad auf Höhe eines dortigen Geschäftes und beabsichtigte von ihrem Fahrrad abzusteigen. Plötzlich fuhr eine 76-jährige Willicherin von hinten auf das Fahrrad der 57-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß stürzte die 76-Jährige von ihrem Fahrrad und verletzt sich hierbei leicht. Vermutlich schaute sie nicht ordnungsgemäß und übersah die am Fahrbahnrand stehende 57-Jährige. Sie wurde durch den Unfall nicht verletzt. / AM (621)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell