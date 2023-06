Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht

Viersen-Dülken (ots)

Am 21.06.2023 hat es auf dem Bruchweg in Dülken zwischen 14.55 Uhr und 15.40 Uhr einen Diebstahl aus einem Pkw gegeben. Eine 39-jährige Viersenerin parkte ihren Pkw auf dem Parkplatz des Kauflands und stellte bei ihrer Rückkehr fest, dass ihre Handtasche aus dem Pkw gestohlen wurde. Diese lag im Fußraum des Beifahrersitzes. Vermutlich war der Pkw nicht ordnungsgemäß abgeschlossen. Die Polizei bittet um Zeugen. Falls Sie auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. Im Zuge dessen warnt die Polizei Viersen davor, Wertgegenstände im Pkw liegen zu lassen. Nehmen Sie Ihre Handtasche mit zum Einkauf und lassen Sie nichts offensichtlich herum liegen. Zudem ist es wichtig, sich immer zu vergewissern, dass das Auto ordnungsgemäß abgeschlossen ist. So wird es möglichen Tätern deutlich erschwert Gegenstände aus einem Pkw zu klauen. / AM (617)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell