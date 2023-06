Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten/Schwalmtal: Zwei Brände in der Nacht - Kripo ermittelt

Niederkrüchten/Schwalmtal (ots)

In der Nacht zu Donnerstag wurden Feuerwehr und Polizei zu zwei Bränden gerufen, die Kripo ermittelt. Gegen 02.45 Uhr brannte auf dem Ginsterweg in Niederkrüchten-Elmpt eine etwa 14 Meter lange Hecke. Der Eigentümer bemerke den Brand und informierte die Feuerwehr, diese löschte den Brand. Gegen 03.50 Uhr kam es auf der Hermann-Löns-Straße in Amern zu einem Brand, bei dem ein Pkw ausbrannte und ein daneben stehender Pkw stark beschädigt wurde. In beiden Fällen geht die Kriminalpolizei von eine vorsätzlichen Brandlegung aus. Zeugen, die zu den tatrelevanten Zeiten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 1 über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (618)

