Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei verletzte Radfahrende bei Verkehrsunfällen

Kreis Viersen (ots)

Zu zwei Verkehrsunfällen mit jeweils einer verletzten bzw. einem verletzten Radfahrenden im Kreis Viersen wurde die Polizei am Mittwoch gerufen.

Zum einen wurde eine 55-jährige Deutsche aus Grefrath auf ihrem Fahrrad von einer 34-jährigen Grefratherin mit dem Auto angefahren. Die 34-Jährige fuhr, gegen 12:00 Uhr, auf der Neustraße in Grefrath und übersah die bevorrechtigte Radfahrerin beim Abbiegen nach rechts in die Vinkrather Straße. Auf der Vinkrather Straße, einer Einbahnstraße, die für Radfahrende in beide Richtungen freigegeben ist, fuhr zeitgleich die 55-Jährige. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den Verkehrsteilnehmern. Die Radfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt.

Ein weiterer Unfall ereignete sich um 14:00 Uhr auf der Brachter Straße in Breyell. Eine 48-jährige Nettetalerin fuhr mit dem Rad aus ihrer Ausfahrt und übersah den bevorrechtigten 76-jährigen Radfahrer aus Brüggen. Die Radfahrenden kollidierten auf der Straße. Der Brüggener wurde leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. /cb (614)

