POL-VIE: Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Willich: (ots)

Der folgenschwere Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 10.50 Uhr auf der L 26, Kempener Straße in Willich zwischen den Kreuzungen Karl-Arnold-Straße und Sankt-Töniser-Straße.

Ein 38-jähriger Motorradfahrer aus Meerbusch fuhr auf der L 26 in Richtung Sankt-Töniser-Straße. In einer leichten Rechtskurve überholte er einen vor ihm fahrenden Pritschenwagen. Als er zum Überholen ausscherte, kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter. Trotz schnellstmöglich eingeleiteter medizinischer Versorgung verstarb der 38-Jährige an der Unfallstelle. Der 22-jährige Fahrer des Kleintransporters sowie dessen Beifahrer erlitten einen Schock und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Das Teilstück der Kempener Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme, bei der sowohl ein Unfallaufnahme-Team als auch ein Sachverständiger hinzugerufen wurden, bis ca. 16. Uhr vollständig gesperrt. /wg (613)

