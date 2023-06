Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Brand zweier Mülltonnen - Brandursache noch unklar

Nettetal-Lobberich (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen 21.06.2023 meldete ein Zeuge, dass gegen 04.05 Uhr zwei Mülltonnen auf der Eichendorffstraße in Lobberich brannten. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Es entstand kein Personen-, oder Gebäudeschaden. Warum die beiden Tonnen in Brand gerieten ist derzeit noch unklar. Falls Sie auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (610)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell