Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Versuchter Einbruch in ein Gebäude der Feuerwehr - Zeugen gesucht

Nettetal-Lobberich (ots)

Zwischen dem 18.06.2023, 15.00 Uhr und dem 19.06.2023, 09.00 Uhr hat es einen versuchten Einbruch in eine Räumlichkeit der Feuerwehrwache Nettetal auf der Eremitenstraße in Lobberich gegeben. Bislang unbekannte Tatverdächtige versuchten mit unbekanntem Werkzeug eine Türe aufzuhebeln. Die Türe wurde hierdurch beschädigt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der 02162 377-0. / AM (607)

