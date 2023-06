Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer fährt gegen Radfahrerin - Blutprobe angeordnet

Willich-Schiefbahn (ots)

In der Nacht vom 17.06.2023 auf den 18.06.2023 hat es gegen 02.00 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Korschenbroicher Straße in Schiefbahn gegeben. Eine 24-jährige Kaarsterin fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem dortigen Radweg. Als ihr ein E-Scooter-Fahrer entgegenkam, machte dieser plötzlich einen Schlenker. Auf Grund dessen kollidierte er mit der Radfahrerin, woraufhin sie auf die Fahrbahn stürzte. Bei dem Scooter-Fahrer handelte es sich um einen 31-jährigen Düsseldorfer. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest verlief positiv, mit etwa 1,6 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet, die 24-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an. / AM (605)

