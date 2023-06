Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Autofahrerin flüchtet nach Zusammenstoß mit Radfahrer - Autofahrerin ermittelt

Viersen (ots)

Am Samstag um 10:45 Uhr entfernte sich eine Autofahrerin nach einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer am Kreisverkehr Krefelder Straße und Brüsseler Allee in Viersen vom Unfallort. Ein 78-jähriger Radfahrer aus Viersen fuhr auf dem Radweg der Krefelder Straße in Richtung Viersen Zentrum. Den Radweg des Kreisverkehrs nutzte er. Eine Autofahrerin war zeitgleich von der Alten Bruchstraße aus in den Kreisverkehr gefahren. Sie verließ den Kreisverkehr in Richtung Krefeler Straße. Dabei fuhr sie den bevorrechtigten Radfahrer an. Dieser stürzte durch den Aufprall zu Boden und wurde leicht verletzt.

Die Autofahrerin fuhr nach Zeugenaussagen sehr schnell von der Unfallstelle weg. Durch weitere Angaben der Zeugen konnte die Autofahrerin, eine 59-jährige Viersenerin, durch die Beamtinnen und Beamten ermittelt werden. Diese gab an, Ihr sei kein Zusammenstoß mit einem Radfahrer bekannt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Haben auch Sie den Unfall beobachtet, melden Sie sich unter der 02162 377-0. /cb (603)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell