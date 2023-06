POL-VIE: Willich/Neuss: Vermisste 16-Jährige ist zurück

Willich-Anrath (ots) - In der Zeit von Samstag, 17.06.2023 08.45 Uhr bis 09.45 Uhr, gelangten Täter in die Wohnung im ersten Stock eines Zweifamilienhauses auf der Viersener Straße in Anrath. Wie die Täter ins Haus gelangten, konnte noch nicht festgestellt werden. Es wurde Bargeld entwendet. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162-377 0 erbeten. ...

