Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 230617 Willich-Anrath: Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses - Polizei sucht Zeugen

Willich (ots)

In der Zeit von Samstag, 17.06.2023 23:00 Uhr bis Sonntag, 18.06.2023 06:00 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter durch eine auf Kipp stehende Terrassentür in die Erdgeschosswohnung auf der Meisfeldstraße in 47877 Willich. Aus der Wohnung entwendeten sie ein Mobiltelefon und Bargeld. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, oder sachdienliche Angaben zur Sache machen kann, meldet sich bitte bei der Leitstelle der Polizei in Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0. (600)

