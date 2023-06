Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 16-Jähriger nach Schlägerei ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Kempen (ots)

Die Kripo der Polizei Viersen ermittelt zurzeit an einem Fall von Freitag, den 17.06.2023 gegen 22:45 Uhr, auf dem Viehmarkt in Kempen. Zwei in Kempen lebende Jugendliche, ein 14-Jähriger und ein 16-Jähriger, gerieten dort mit drei bisher Unbekannten Jugendlichen aneinander. Die Unbekannten liefen unvermittelt auf die beiden Kempener und deren Begleitung zu. Sie schlugen den 16-Jährigen zu Boden. Dem am Boden liegenden 16-Jährigen nahmen sie noch den Rucksack mit Wertsachen weg.

Anschließend flüchteten die Jugendlichen in Richtung Kempen Zentrum. Die Begleitungen der angegriffenen Kempener beschrieben die drei Täter folgendermaßen: Alle drei seien zwischen 16 bis 18 Jahre alt und schlank gewesen. Zwei trugen ein weißes T-Shirt mit schwarzer Aufschrift, eine schwarze Hose und hatten schwarze Haare. Der dritte trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose und hatte schwarze lockige Haare.

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Haben Sie die drei flüchtigen Jugendlichen gesehen? Melden Sie sich unter der 02162 377-0. /cb (602)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell