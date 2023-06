Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Zwei Einsätze am Abend

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Donnerstag, 15.06.2023 um 17:30 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Kaiserstraße alarmiert. Hier war eine Person in der Wohnung gestürzt und konnte nicht mehr selbstständig die Tür öffnen. Da eine schadenfreie Öffnung der Tür nicht möglich war, wurde durch die Einsatzkräfte, ein auf kipp stehendes Fenster gewaltfrei geöffnet und auf diesem Wege dem Rettungsdienst Zutritt in die Wohnung verschafft. Weitere Maßnahmen waren für die Feuerwehr und die Polizei nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach einer halben Stunde beendet werden.

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde um 18:38 Uhr zu einem Kleinbrand in der Karl-Siepmann-Straße alarmiert. Hier hatte ein Gartenbesitzer mehrere Obstbäume in seinem Garten verbrannt, da diese mit einem Käfer befallen waren. Da keine Genehmigung zum Verbrennen vorgelegt werden konnte und die Temperaturen im Umkreis des Feuers schon über 80 Grad betrugen, wurde das Feuer und der umliegende Bereich (trockene Rasenfläche und Gebüsch) mit Wasser abgelöscht, bzw. gekühlt. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Rufbereitschaft des Ordnungsamtes übergeben und der Einsatz konnte nach 60 Minuten beendet werden.

