Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Brandmeldealarm in EDV-Unternehmen

Wetter (Ruhr) (ots)

Zu einem Brandmeldealarm musste die Freiwillige Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Mittwochmorgen ausrücken.

Die automatischen Rauchmelder eines EDV-Unternehmens in der Straße Am Grünewald hatten den Alarm um 08:31 Uhr ausgelöst. Als die zuständigen Einheiten aus Volmarstein, Grundschöttel und Wengern an der Einsatzstelle eintrafen, waren sie zunächst etwas verwundert, denn die Brandmeldeanlage zeigte keinen Alarm mehr an. Da trotzdem von einem Schadensereignis ausgegangen werden muss, wurde das gesamte Gebäude des EDV-Rechenzentrums aufwändig kontrolliert. Hierbei konnten keinerlei Auffälligkeiten festgestellt werden. Allerdings fanden die Einsatzkräfte bei ihrer Erkundung den Grund für die Alarmierung heraus: Durch Bauarbeiten war es zu einer Staubaufwirbelung gekommen, diese hatte die Auslösung der Meldeanlage zur Folge. Weiter stellte sich heraus, dass die Anzeige der Brandmeldeanlage von einer nicht befugten Person gelöscht worden war. Die Person wurde mit Nachdruck über ihr unrechtmäßiges Handeln belehrt.

Danach konnte der Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei abgebrochen werden. Nach guten fünfundvierzig Minuten begaben sich alle Kräfte auf den Rückweg zu ihren Standorten.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell