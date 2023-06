Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - weitere fünf Einsätze am Wochenende für die Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Wengern und Esborn wurden am Freitag, 09.06.2023 um 17:12 Uhr zu einem Brandeinsatz in der Höltkenstraße alarmiert. Hier waren bei Unkrautarbeiten mit einem Gasbrenner ein Teil der Hecke und ein Gartentor in Brand geraten. Durch den Anwohner wurden schon erste Löschmaßnahmen eingeleitet, sodass die Feuerwehr nur noch mit einer Wärmebildkamera kontrollieren musste. Da keine Glutnester mehr vorhanden waren, konnte der Einsatz nach 25 Minuten beendet werden.

Ein Sprecher der Feuerwehr Wetter (Ruhr) ergänzt nochmals, dass Gartenbesitzer die Gefahren bei der Unkrautbeseitigung mit Gasbrennern nicht unterschätzen sollten. Schnell könnten dabei trockene Büsche und Hecken in Brand geraten. Außerdem besteht die Gefahr, dass ein solches Feuer auch auf Fahrzeuge oder Gebäude überginge. Weiterhin herrscht aufgrund der derzeitigen Wettersituation eine erhöhte Waldbrand- und Grasbrandgefahr.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde dann um 17:58 Uhr in das Naturbad am Harkortsee alarmiert. Hier war es zu einem Badeunfall gekommen und der Rettungsdienst hatte aufgrund des Verletzungsmusters einen Rettungshubschrauber angefordert. In Zusammenarbeit mit Mitarbeitern des Bades und Angehörigen der DLRG Wetter (Ruhr) wurde die Liegewiese im Bad geräumt, damit der Hubschrauber dort sicher landen konnte. Der Rettungsdienst wurde anschließend beim Transport der Person zum Hubschrauber unterstützt, bevor noch der Start der Maschine abgesichert worden ist. Nach einer guten Stunde konnten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte den Einsatz beenden.

Die Löscheinheit Esborn wurde um 19:14 Uhr zu einer Dieselkraftstoffspur auf der Osterfeldstraße alarmiert. Hier hatte ein Fahrzeug aufgrund eines technischen Defektes auf mehreren Fahrbahnen Kraftstoff verloren. Die Gefahrenstellen wurden durch die Einsatzkräfte mit Warnschilder abgesichert und der Stadtbetrieb verständigte eine Nassreinigungsfirma, um die Verunreinigung beseitigen zu lassen. Der Einsatz konnte nach einer Stunde beendet werden.

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein wurden am Sonntag, 11.06.2023 um 04:12 Uhr zu einem Brandmeldealarm im Sparkassengebäude in der Kaiserstraße alarmiert. Durch den vorgehenden Angriffstrupp konnte ein ausgelöster Rauchmelder in einem Spitzboden festgestellt werden, welcher aufgrund von Spinnweben ausgelöst hatte. Die Einsatzstelle wurde anschließend an eine Sicherheitsfirma übergeben und der Einsatz konnte nach einer Stunde beendet werden.

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Grundschöttel wurden am Nachmittag um 16:44 Uhr zu einem Brand in einem Trafogebäude in der Wasserstraße alarmiert. Bei Eintreffen des ersten Einsatzfahrzeuges kam es immer wieder zu einer Rauchentwicklung aus dem Gebäude, sodass zunächst ein Löschangriff in Bereitstellung aufgebaut worden war. Ein Vorgehen in solch ein Gebäude ist erst möglich, wenn der zuständige Energieversorger vor Ort eingetroffen ist, so ein Sprecher der Feuerwehr. Durch den Mitarbeiter der AVU wurde das Trafohaus geöffnet und es konnten zunächst keine Flammen oder ähnliches mehr festgestellt werden. Die weitere Erkundung in dem Gebäude ergab, dass eine Unterverteilung in dem Trafogebäude in Brand geraten war, das Feuer aber mittlerweile schon erloschen war. Die Maßnahmen konnten zurückgebaut und die Einsatzstelle an einen Verantwortlichen übergeben werden. Der Einsatz konnte nach 75 Minuten beendet werden.

