Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch im Allgäu

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 16 Uhr auf der K 8025 zwischen Leutkirch und der A 96, Anschlussstelle Leutkirch-Süd, ereignet hat. Die 19-jährige Lenkerin eines VW erkannte zu spät, dass ein vor ihr befindlicher BMW nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte, und fuhr auf diesen auf. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Da infolge der Kollision Betriebsstoffe aus dem VW ausliefen, wurde die Feuerwehr zum Abstreuen verständigt.

Wangen im Allgäu / A 96

Pkw prallt in Leitplanke

Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit ist am Mittwoch gegen 19.45 Uhr der 47-jährige Fahrer eines Dacia mit seinem Pkw infolge von Aquaplaning ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug prallte zwischen den Anschlussstellen Wangen-West und Wangen-Nord zunächst gegen die rechte Leitplanke, bevor es anschließend mit der Mittelleitplanke kollidierte. Während an dem Dacia ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand, blieb der 47-Jährige glücklicherweise unverletzt. Um das Fahrzeug kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Leutkirch im Allgäu

Polizeistreife nimmt Dieb fest

Auf Streifenfahrt beobachteten Polizisten des Polizeireviers Leutkirch, wie sich ein Mann an einem Fahrrad zu schaffen machte, das vor einem Lebensmittelmarkt in der Memminger Straße mit einem Schloss gesichert abgestellt war. Als die Einsatzkräfte den 42-Jährigen kontrollierten, wollte dieser gerade mit dem Hinterrad des Fahrrads davonlaufen. Das Hinterrad wurde sichergestellt, den 42-Jährigen erwartet nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Ravensburg

Lkw verursacht Sachschaden

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.000 Euro hat der Fahrer eines Lkw verursacht, der am Mittwochnachmittag gegen 14.15 Uhr mit seinem Fahrzeug gegen eine Sitzgelegenheit aus Stahl auf dem Gespinstmarkt gefahren ist. Der aufgrund von Kanalarbeiten zur Durchfahrt berechtigte Lkw-Fahrer hatte die Metallkonstruktion übersehen und in der Folge aus der Verankerung gerissen und in den angrenzenden Bachlauf geschoben. Verletzt wurde niemand.

Rotheidlen

Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab

Auf der B 32 auf Höhe Kofeld ist am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr eine 80 Jahre alte Mercedes-Fahrerin aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abgekommen. Die Fahrzeuglenkerin geriet mit ihrem Pkw in einen angrenzenden Graben und prallte im weiteren Verlauf gegen einen Baum. Ein Rettungsdienst brachte die 80-Jährige mit schweren Verletzungen zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro beziffert.

Isny im Allgäu

Verkehrsunfall

Beim Linksabbiegen von der B 12 auf die Maierhöfener Straße hat am Mittwoch gegen 10.30 Uhr die 85-jährige Fahrerin eines VW einen entgegenkommenden Pkw übersehen. Bei der Kollision der beiden VW entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro, die beiden Fahrzeuglenkerinnen blieben glücklicherweise unverletzt. Um die beiden Pkw kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Bad Waldsee

Radfahrerin verletzt sich bei Verkehrsunfall leicht

Beim Linksabbiegen von der Biberacher Straße in die Bahnhofstraße hat am Mittwoch gegen 19 Uhr ein 40 Jahre alter Mercedes-Fahrer eine von links kommende und bevorrechtigte Fahrradfahrerin übersehen. Die 24-jährige Radlerin stürzte bei der Kollision und verletzte sich hierbei leicht. Ein Rettungsdienst brachte sie zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden fiel gering aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell