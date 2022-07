Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung zu Wohnhausbrand nach Blitzeinschlag am 20.07.22 in Argenbühl (Kreis Ravensburg)

Argenbühl (ots)

Blitzschlag verursacht Gebäudebrand

Ein Blitz schlug am Mittwoch gegen 20.00 Uhr in Meggen in ein Wohnhaus ein. Das Wohnhaus samt angebautem Stall stand kurz darauf in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass das Anwesen abbrannte. Ebenfalls verbrannten zwei im Stall abgestellte Traktoren. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Anwohner kamen in einem anderen Haus auf dem Gelände unter. Die Feuerwehr war bis am frühen Morgen mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Der Schaden wird auf ca. 1,5 Millionen Euro geschätzt. Die Feuerwehren aus Argenbühl, Wangen, Isny und Eisenharz waren mit rund 105 Einsatzkräften im Einsatz, der Rettungsdienst hielt sich mit 23 Einsatzkräften vor Ort bereit. Ebenfalls war der stellvertretende Kreisbrandmeister an der Brandstelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell