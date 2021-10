Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Bäckerei

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Sonntagabend verschaffte sich ein Unbekannter widerrechtlich Zutritt zu einer Bäckerei in Crossen an der Elster. Gewaltsam hebelte der Täter die Eingangstür auf und betrat so den Innenbereich. Hier wurde folgend die Kasse aufgehebelt und ein dreistelliger Bargeldbetrag entnommen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

