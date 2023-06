Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm, Heimrauchmelder und Gefahrenbaum

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Wengern und Esborn wurden am Mittwoch, 07.06.2023 um 15:59 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb in der Schliemannstraße alarmiert. Durch den Angriffstrupp konnte festgestellt werden, dass ein Rauchmelder durch eine verbrannte Sicherung in einer Unterverteilung ausgelöst hatte. Hier waren keine Maßnahmen für die Feuerwehr mehr erforderlich und die Einsatzstelle konnte an einen Betriebsverantwortlichen übergeben werden. Alle Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst konnten den Einsatz nach 20 Minuten beenden.

Die Löscheinheit Volmarstein wurde um 17:00 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in der Straße "Am Hensberg" alarmiert. Da auf Klingeln und Klopfen niemand reagierte, musste die Wohnungstür mit einem Spezialwerkzeug geöffnet werden. Die Wohnung wurde begangen und dabei konnte ein Heimrauchmelder vorgefunden werden, welcher ohne Grund ausgelöst hatte. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wurde ein neuer Schließzylinder verbaut und die Schlüssel an den zwischenzeitlich eingetroffenen Bewohner übergeben. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach 45 Minuten beendet werden.

Der ehrenamtlich besetzte Einsatzführungsdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde an Fronleichnam um 12:13 Uhr zu einem Gefahrenbaum in der Straße "Am Obergraben" alarmiert. Die erste Erkundung ergab, dass hier noch Reste von einer Weide standen, welche beim Einsetzen von stärkerem Wind auf den Radweg stürzen könnten. Telefonisch wurden noch zwei ehrenamtliche Einsatzkräfte von der Löscheinheit Alt-Wetter mit einer Teleskopsäge nachgefordert. Diese entfernten mit der Säge einen Teil der Äste von dem Baum, sodass von diesem keine Gefahr mehr ausging. Die Äste wurden an den Rand gelegt. Vorbeikommende Radfahrer dankten den Einsatzkräften, dass diese sich auf um die Sicherheit auf dem Radweg kümmern würden. Leider war aber auch eine kurzfristige Sperrung des Radweges notwendig, aber auch hier zeigten die Benutzer des Weges vollstes Verständnis.

