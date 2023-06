Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Industriebetrieb

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Wengern und Esborn wurden am heutigen Freitag um 07:40 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb in der Oberwengerner Straße alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war das Gebäude schon vorbildlich geräumt und ein Firmenverantwortlicher gab erste Informationen. Der betroffene Rauchmelder hatte aufgrund von Schweißarbeiten ausgelöst. Der entsprechende Bereich wurde kontrolliert und die Einsatzstelle anschließend an den Sicherheitsbeauftragten übergeben. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und die Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei konnten den Einsatz nach 25 Minuten beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell