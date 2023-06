Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Beschädigung eines Linienbusses - Zeugen gesucht

Viersen (ots)

Am Samstag, den 17.06.2023 nahm ein Linienbus-Fahrer auf dem Rathausmarkt in Viersen gegen 16.40 Uhr ein Schussgeräusch wahr. Das Streifenteam stellte daraufhin eine Beschädigung an der Seitenscheibe des Busses fest. Um welche Art von Gegenstand es sich handelte ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Daher bittet die Polizei um Zeugen: Wenn Sie Angaben zu dem Vorfall machen können, oder auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (604)

