Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch in Werkstatt

Letmathe (ots)

Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen Mitternacht laute Geräusche aus dem Bereich einer Werkstatt Im Mühlental. Als er Nachschau hielt, sah er drei Personen in Richtung Brinkhofstraße wegrennen. Weiter konnte er beobachten, dass sie in einen schwarzen Kleinwagen stiegen, der dann in Richtung Autobahnzubringer wegfuhr. Gleichzeitig setzte sich ein weißer Mercedes Sprinter hinter dem Wagen in gleiche Richtung in Bewegung. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die unbekannten Täter haben versucht die Eingangstür zu dem Bürogebäude einzuschlagen. Hinweise zu den Tätern oder den beiden Fahrzeugen nimmt die Polizei in Iserlohn unter 02371-9199-0 entgegen. (wib)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell