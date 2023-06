Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen/Süchteln: Einsatzkräfte werden bei Einsätzen angegriffen und verletzt

Kempen/Süchteln (ots)

In der Nacht zu Samstag, gegen 00.50 Uhr benötigte die Besatzung eines Rettungswagens im Kempener Stadtgebiet Unterstützung. Ein Patient, der selbst die Rettung wegen offenbar psychischer Sorgen gerufen hatte, hatte im Rettungswagen randaliert. Als die Einsatzkräfte der Kempener Polizei eintrafen, stürmte der 46-jährige Kempener unvermittelt auf die Einsatzkräfte zu, beschimpfte sie und griff diese an. Das Team konnte den Angriff abwehren, musste den Mann aber fesseln. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt. Der 46-Jährige wurde später durch das Ordnungsamt in eine Klinik eingewiesen. In der Nacht zu Sonntag wurden Einsatzkräfte der Wache Viersen gegen Mitternacht zu einer Schlägerei auf der Hochstraße in Süchteln gerufen. Zwischen zwei Männer war es zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen, die Teams konnten die Kontrahenten zunächst trennen und die Lage beruhigen. Ein 20-Jähriger Viersener war mit den Maßnahmen der Polizei offenbar nicht einverstanden, kündigte offen seinen Widerstand an und widersetzte sich den Anordnungen. Da der Viersener unter Alkoholeinfluss stand und zudem der Verdacht bestand, in diesem Zustand ein Fahrzeug geführt zu haben, wurde die Entnahme eine Blutprobe angeordnet. Der 20-Jährige schlug und trat die Einsatzkräfte, die den Mann daraufhin zu Boden brachten und fesseln mussten. Drei Beamte und eine Beamtin wurden dabei leicht verletzt, konnten ihren Dienst nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus aber fortsetzen./wg (606)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell