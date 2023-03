Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brennende Kirche in Bochum-Hordel

Bochum (ots)

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr Bochum um 20:40 Uhr zu einer Rauchentwicklung aus der leerstehende Versöhnungskirche in Bochum-Hordel gerufen. Als die Kräfte von Freiwilliger und Berufsfeuerwehr eintrafen, war Flammenschein aus dem Dachstuhl in einem Seitenschiff der Kirche zu sehen, das aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten war. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren keine Personen in der Kirche, sodass es bei dem Einsatz auch keine verletzten Personen gab.

Der Zugang zum brennenden Dachstuhl gestaltete sich schwierig, weil nicht alle Dachbereiche der Kirche durch eine Treppe erreicht werden können. Daher kamen bei diesem Einsatz drei Drehleitern zum Einsatz, mit denen die Brandbekämpfung durchgeführt wurde, für die das Dach von außen geöffnet werden musste. Da selbst mit diesen nicht alle Dachbereiche erreicht werden konnten, wurde zusätzlich ein Teleskopmast der Feuerwehr Dortmund angefordert.

Der langwierige Einsatz konnte nach rund fünf Stunden beendet werden. Insgesamt war die Feuerwehr Bochum am Ende mit rund 90 Kräften von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr vor Ort, während weitere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr die verwaisten Feuer- und Rettungswachen im Stadtgebiet nachbesetzt haben.

