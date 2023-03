FW-BO: Feuer in einem Mehrfamilienhaus mit einem Brandtoten

Bochum (ots) - Am Montagabend kam es an der Zillertalstraße in Bochum Riemke zum Brand einer Gartenlaube. Die Einsatzkräfte der Innenstadtwache konnten eine Brandausbreitung auf einen Geräteschuppen verhindert werden. Um 19.06 Uhr wurde der Brand über Notruf 112 gemeldet. beim Eintreffen des Löschzuges der Innenstadtwache brannte eine Gartenlaube bereits in voller Ausdehnung und die Flammen drohten auf einen ...

mehr