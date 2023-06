POL-VIE: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Willich/Mönchengladbach (ots) - Wie in unserer Meldung 600 berichtet, brachen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag in eine Wohnung eines Hauses auf der Meisfeldstraße in Willich ein. Das bei dem Einbruch gestohlene Mobiltelefon konnte der Eigentümer im Mönchengladbacher Stadtgebiet orten. Einsatzkräfte der Polizei Mönchengladbach und der Bundespolizei umstellten ...

mehr