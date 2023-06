Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Eine Person nach Verfolgungsfahrt vorläufig festgenommen

Viersen (ots)

Am Mittwochmittag gegen 12:40 Uhr kam es zu einer Verfolgungsfahrt in Viersen. Einsatzkräfte der Polizei verfolgten das flüchtige Auto bis in das Stadtgebiet Mönchengladbach. Dort fanden sie es, geparkt auf der Kabelstraße. Im Fahrzeug waren nach Zeugenangaben zwei Personen.

Gemeinsam mit Mönchengladbacher Einsatzkräften und mit Unterstützung eines Diensthundes suchte die Polizei am Boden nach den Flüchtigen. Aus der Luft wurden die Teams durch einen Polizeihubschrauber unterstützt.

Im Nahbereich trafen die Beamtinnen und Beamten auf eine der flüchtigen Personen. Der 39-jährige Georgier mit Wohnsitz in Viersen wurde vorläufig festgenommen. Vorausgegangen war nach derzeitigem Stand ein Verkehrsunfall mit Flucht, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde. Ob der 39-Jährige auch am Steuer des Peugeot saß und wer die zweite Person im Fahrzeug war, wird nun ermittelt. /cb (612)

