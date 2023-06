Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mehrere Unfälle mit Radfahrenden

Nettetal (ots)

Am Dienstag nahm die Polizei Viersen drei Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Radfahrenden im Kreis Viersen auf.

Der erste Unfall ereignete sich um 11:45 Uhr auf der Bahnhofstraße in Kaldenkirchen. Ein 8-jähriger Nettetaler fuhr mit seinem Kinderrad auf dem Gehweg. Dort wollte er eine 80-jährige Fußgängerin aus Nettetal überholen. Er kam mit dem rechten Teil des Lenkrads jedoch an die Fußgängerin, welche dadurch zu Boden fiel. Sie verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Einen weiteren Verkehrsunfall in Kaldenkirchen nahm ein Einsatzteam um 12:45 Uhr auf der Van-Alpen-Straße auf. Ein 86-jähriger Nettetaler bog von der Van-Alpen-Straße in ein Parkgelände ab und übersah dabei einen Eisenpfosten. Er fuhr gegen diesen, stürzte vom Rad und verletzte sich schwer. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

In Lobberich auf der Straße 'Am Bongartzstift' geriet um 18:30 Uhr ein 10-jähriger aus Nettetal mit dem Vorderrad seines Fahrrads in die Hinterachse des vor ihm fahrenden Fahrrads einer 58-jährigen aus Nettetal. Der Junge stürzte und verfing sich mit einem Arm in den Speichen des Fahrrads der 58-Jährigen. Passanten konnten die Speichen mit einer Schere durchtrennen, sodass der Junge seinen Arm befreien konnte. Schwerverletzt wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau verletzte sich bei dem Unfall nicht. /cb (611)

