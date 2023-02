Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Kennzeichen gestohlen - Tankbetrug begangen

Beverungen / Bad Driburg (ots)

Am Nachmittag des 24.02.23 wurden auf dem Parkplatz eines Einkaufcenters in Beverungen an einem blauen VW-Golf Cabrio sowohl das vordere, als auch das hintere amtliche Kennzeichen entwendet.

Es dauerte nicht lange bis die Polizei gegen 21:30 Uhr zu einer Tankstelle an der Dringenberger Straße in Bad Driburg entsandt wurde. Dort hatte kurz zuvor eine männliche Person einen silbernen BMW der 1er-Reihe betankt, ohne die anschließende Rechnung zu bezahlen. An dem betankten Pkw waren die zuvor in Beverungen entwendeten Kennzeichen angebracht. (MaS)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell