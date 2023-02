Höxter (ots) - Leer gingen unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein derzeit unbewohntes Haus in Höxter aus. Die Tat ereignete sich zwischen Montagmittag, 20.02.2023, und Dienstagmorgen, 21.02.2023, gegen 10:00 Uhr in einem Wohnhaus in der Straße "Im Hohen Felde", welches sich zwischen den Einmündungen zum Friesenweg und zur Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße befindet. Nach bisherigem Ermittlungsstand drangen die ...

mehr