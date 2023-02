Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in unbewohntes Einfamilienhaus

Höxter (ots)

Leer gingen unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein derzeit unbewohntes Haus in Höxter aus.

Die Tat ereignete sich zwischen Montagmittag, 20.02.2023, und Dienstagmorgen, 21.02.2023, gegen 10:00 Uhr in einem Wohnhaus in der Straße "Im Hohen Felde", welches sich zwischen den Einmündungen zum Friesenweg und zur Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße befindet. Nach bisherigem Ermittlungsstand drangen die Täter gewaltsam in das Gebäude ein und durchsuchten dieses. Da aber durch die Eigentümer alle Wertsachen aus dem Haus entfernt wurden, verließen die Täter das Gebäude wieder, ohne Beute machen zu können.

Das zuständige Kriminalkommissariat der Polizei Höxter fragt nun: Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen. /buc

