Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Pkw ausgebrannt

Ludwigshafen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Mittwoch (14.09.2022), gegen 3.30 Uhr, ein Pkw in einem Parkhaus in der Mottstraße in Brand. Ein 32-Jähriger erlitt, beim Versuch den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen, eine Rauchgasintoxikation und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch ermittelt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

