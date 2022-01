Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wartender Fußgänger von PKW erfasst worden, Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Derzeit sind der Rettungsdienst und Einsatzkräfte der Polizei bei einem Unfall mit Personenschaden am Wasserturm im Einsatz. Ein PKW Fahrer der vom Friedrichsplatz kommend in den Friedrichsring nach rechts einbiegen wollte kollidierte aus bisher unbekannten Gründen mit einem dort wartenden Fußgänger. Über die Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt. Aufgrund der Unfallaufnahme vor Ort kann es zu Verkehrsbehinderungen rund um den Wasserturm in Mannheim kommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell