Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gem. Sandhausen: Unfall auf A5; ein Schwerverletzter, zwei total beschädigte Fahrzeuge; ca. 25.000.- Euro Schaden

Gem. Sandhausen (ots)

Ein Schwerverletzter sowie zwei total beschädigte Fahrzeuge mit einem Gesamtschaden von rund 25.000.- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagvormittag auf der A 5 bei Sandhausen ereignete.

Ein 25-jähriger Opel-Fahrer war in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er kurz nach der Tank- und Rastanlage Hardtwald einen vor ihm fahrenden Lkw überholen wollte. Dabei übersah er den BMW eines 49-Jährigen, der gerade im Begriff war, das Fahrzeug des 25-jährigen und den Lkw zu überholen.

Durch die seitliche Kollision schleudert der BMW in die Leitplanken und bleibt auf dem Seitenstreifen stehen. Der Opel prallte zunächst gegen die rechten Leitplanken, schleuderte anschließend über die gesamte Fahrbahn und blieb an den Leitplanken auf dem linken Fahrstreifen liegen.

Der 25-Jährige verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert werden. Der 49-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Der linke Fahrstreifen war rund eine Stunde blockiert. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Rückstau betrug in der Spitze rund drei Kilometer. Die A5 war in Richtung Süden gegen 11 Uhr wieder frei befahrbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell