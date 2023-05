LPI-J: Betrunken unterwegs

Hermsdorf (ots) - Am Samstagabend gegen 22:45 Uhr befuhr eine 71-jährige mit ihrem Pkw die Kreuzstraße aus Richtung Eineborn kommend und passierte die dortige Kreuzung geradeaus, in Richtung Hermsdorf. Hierbei übersah die Dame einen 52-jährigen Mann, der mit seinem Motorrad aus St. Gangloff gefahren kam. Beide Fahrzeuge kollidierten in der Kreuzungsmitte, wobei Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro entstand. Während die Verursacherin mit einem Schock davon kam, musste ...

