Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kind stößt mit Anhänger zusammen - leicht verletzt

Viersen - Süchteln (ots)

Ein 9-jähriges Mädchen überquerte am Mittwochnachmittag um 15:20 Uhr die Bergstraße in Süchteln und wurde dabei von einem Anhänger eines 55-jährigen Autofahrers aus Viersen getroffen. Das Mädchen übersah vermutlich den Anhänger des Autos und ging auf die Straße. Der Autofahrer hörte plötzlich ein lautes Geräusch und bremste das Fahrzeug. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Mädchen und dem Anhänger. Die 9-Jährige wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. /cb (615)

