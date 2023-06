Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Unfall an der Clörather Mühle - Autofahrer erliegt seinen Verletzungen

Tönisvorst (ots)

In unsere Meldung 496 berichteten wir zu dem schweren Unfall auf der Anrather-Straße am 26. Mai, bei dem ein 43-jähriger Motorradfahrer und seine 13-jährige Sozia starben. Der 77-jährige Autofahrer, der aus einer Seitenstraße auf die Landstraße abgebogen war, wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, erlag der Viersener Anfang dieser Woche seinen schweren Verletzungen in einem Krankenhaus. /wg (619)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell